Le samedi de Ronquières Festival entre améliorations et météo bien belge ! (PHOTOS)

Après les déboires de la veille, les festivaliers ne savaient pas à quoi s’attendre pour ce samedi du Ronquières Festival. Une deuxième journée qui a oscillé entre adaptations et satisfaction. La satisfaction de voir les mesures prises pour augmenter le confort des festivaliers aboutir. La sécurité de ces derniers a d’ailleurs poussé les organisateurs à décaler l’ouverture d’une heure pour préparer au mieux le terrain. Sur scène, il ne fallait plus compter sur Indochine mais l’affiche était tout de même très alléchante. Ofenbach, Placebo, Pierre De Maere ou encore Jain étaient et sont encore au rendez-vous.