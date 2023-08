Noémie et Mathias se sont rencontrés au Ronquières Festival : quelques années et un bébé plus tard, ils s’apprêtent à se marier

Ronquières, c’est aussi ça. Des rencontres, amicales ou amoureuses, qui donnent naissance à de belles histoires. “On s’était dit que ce serait plus simple de se rencontrer en terrain neutre : si on se rendait compte que ça ne mène à rien, Noémie repartait avec ses amis sur le site du festival et moi, je retournais simplement travailler”, explique Mathias Pirrera. “Le jour où nous nous sommes rencontrés, c’est moi qui l’ai repérée. Elle portait l’un de ces chapeaux distribués par les partenaires de l’événement.”

Un message “beau chapeau” plus tard, les deux amis buvaient un verre ensemble… Et ne se lâchaient plus. Pour eux, la date du 3 août 2019 restera synonyme de nouvelle vie. “Elle est partie en vacances juste après le festival mais on s’est rapidement retrouvés. J’étais quelqu’un qui ne croyait pas en l’amour. Ma vie dans le secteur événementiel ne me laissait pas spécialement le temps de penser à l’amour. Je me voyais vivre ma vie seul, célibataire et sans enfant. Je me disais que c'était plus simple de ne rendre de compte à personne. Et puis finalement… ”

Le jeune couple a rapidement mis sa relation à l’épreuve. “On a été confronté à la crise sanitaire. On s’est confiné ensemble, en se disant que si l’on survivait à cette cohabitation, on serait sur le bon chemin (rires) ! Notre fils, Virgil, est né le 29 avril 2021. C’est un peu le “premier bébé Ronquières Festival”. Et il suit les traces de son papa : à 6 mois, il vivait son premier festival (en version covid, NdlR), casque sur la tête. C’est un festivalier né !”

Ce 19 août, le jeune couple s’engagera officiellement. Et ce n’est autre que Bertrand Hamaide, l’un des organisateurs du festival, qui endossera le rôle de témoin de mariage. “La boucle est bouclée, en quelque sorte !”, sourit Mathias. Ce vendredi, sa future épouse et lui-même ont “commémoré” leur rencontre en buvant un verre devant le bar qui avait marqué leur rencontre quelques années plus tôt. Une belle façon de faire le plein de souvenirs avant la grande célébration.