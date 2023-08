Ronquières Festival : après des heures d’embouteillage, de nombreux festivaliers ont préféré rebrousser chemin

Si la mobilité a toujours été un peu compliquée aux abords du festival, rarement de tels embouteillages avaient été enregistrés. Certains festivaliers ont préféré abandonner leur véhicule sur le bas-côté pour parcourir à pied les derniers kilomètres qui les séparaient de l’entrée. D’autres ont tout simplement abandonné l’idée de découvrir sur scène leurs artistes préférées.

Il fallait être patient pour accéder au site du festival ce vendredi. ©D.R.

Le Ronquières Festival serait-il victime de son succès ? Cette année, les organisateurs ont repensé la disposition du site, et notamment des scènes, afin de pouvoir accueillir plus de monde. Le plan de mobilité avait été spécifiquement repensé pour éviter la formation de files interminables… Et pourtant. Force est de constater que cela n’aura pas suffi. Depuis ce vendredi, de nombreuses critiques sont dès lors formulées à l’encontre des organisateurs et des solutions réclamées pour que pareille situation ne se répète pas, ni ce week-end, ni lors des prochaines éditions.

Difficile cependant d’imaginer une solution miracle, la situation étant liée à la saturation des deux principaux accès au site. Reste donc à privilégier au maximum les transports en commun et la marche, des navettes étant notamment mises à la disposition des festivaliers. On conseille cependant à ceux-ci de s’y prendre, là encore, à l’avance, leur fréquentation ayant été particulièrement importante ce vendredi.