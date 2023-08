Une météo pluvieuse attendue pour ce deuxième jour de Ronquières Festival

Il faudra encore faire avec la boue en ce deuxième jour de Ronquières Festival. Alors que quelques périodes d’averses avaient rendu le site du Ronquières Festival glissant et boueux, la météo ne sera guère meilleure en ce samedi de festivité puisque des averses sont prévues dès le début d’après-midi. Averses qui ne devraient d’ailleurs plus être interrompues par quelques périodes d’éclaircie. Les festivaliers devront donc, plus que jamais, s’équiper de leurs meilleures bottes et ponchos pour vivre une belle expérience en ce deuxième jour de festival.