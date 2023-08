Bénévole et festivalier, Bruno a participé à toutes les éditions du Ronquières Festival : “Je trouve son évolution très positive”

”J’ai commencé aux côtés de copains pour répondre à la demande d’un collègue qui demandait si on voulait donner un coup de main sur le festival. J’ai accepté, sans savoir dans quel milieu je mettais les pieds”, explique Bruno Pillon. “J’ai découvert un monde où les bénévoles sont aussi des amis, presque une famille. Il y a la partie travail, bien entendu, que l’on assure du mieux que l’on peut mais aussi la partie festive. Au fil des années, j’ai vu les consignes et le public évoluer, les affiches changer et les scènes être réaménagées.”

Moins de familles sur le site

Quel regard porte-t-il dès lors sur l’événement ? “Il y a cinq à dix ans, on voyait énormément de familles avec enfants. Je trouve que c’est quelque chose que l’on voit de moins en moins, assez logiquement ; les affiches sont de plus en plus grosses, il y a de plus en plus de monde. Il devient moins rassurant d’emmener un enfant dans la foule toujours plus dense. Pour le reste, je trouve cette évolution très positive. Profiter de têtes d’affiche d’exception, qui plaisent au plus grand nombre, cela ne peut être que positif. La musique est une fête, un moment de partage et de passion.”

Derrière le bar du Bâbord Club, nouvelle scène aménagée l’an dernier, Bruno Pillon porte donc un regard bienveillant sur le développement du festival. N’en déplaisent aux adeptes du “c’était mieux avant”. “Le changement nécessite toujours un temps d’adaptation, on est parfois déstabilisés mais on se dit que ça va dans le bon sens. Cette année par exemple, nous avons pu doubler la capacité du bar du bâbord club parce que les gens répondent présents.” Bien décidé à profiter autant que possible du festival, malgré son statut de bénévole, Bruno Pillon a la chance de travailler en famille.

”J’ai rencontré mon épouse grâce au festival et j’ai aujourd’hui mon petit garçon, déjà passionné de musique. Dès que possible, il vient avec nous sur le site. Je ne sais pas s’il souhaitera un jour devenir bénévole ou simple festivalier. En attendant, on tente d’aller voir les concerts qui nous plaisent le plus grâce à un arrangement interne à l’équipe.” 11 éditions plus tard, la passion semble donc toujours être là... Malgré des conditions météorologiques extrêmement compliquées cette fois.