La scène 'Colline' restera fermée. La plupart des têtes d'affiche ont été rassemblées sur la scène 'Tribord' "afin d'accueillir le public en toute sécurité et dans les meilleures conditions". S'y produiront: Jeanne Added à 17h; Benjamin Biolay à 19h; Franz Ferdinand à 21h et The Prodigy à 23h. Le concert du groupe de rock Shaka Ponk a en revanche été annulé.

Le programme de la scène secondaire 'Babord Club' reste inchangé et commencera à 17h avec Vladimir Platine (17h-19h10), pour se poursuivre avec Supa (19h20-20h40), Fabrice Lig (20h40-23h) et Ken Ishii (23h-1h).

Selon le porte-parole du festival, sept concerts ont été déprogrammés dimanche. Les organisateurs avaient annoncé plus tôt qu'ils retardaient à 16h l'ouverture du site en raison des conditions météorologiques.

Les deux premières journées du festival avaient été marquées par les conséquences des intempéries qui avaient rendu les accès aux parkings de l'événement très difficiles. Des mesures avaient prise samedi matin pour faciliter la mobilité et le parking. De nouveaux espaces avaient été créés et de la paille avait été ajoutée aux accès des prairies accueillant les véhicules des festivaliers.

Les organisateurs attendent 25.000 spectateurs pour cette dernière journée de festival.