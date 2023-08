L'ouverture du festival de Ronquières retardée à 16h au lieu de midi

Décaler l'ouverture du site est nécessaire pour permettre une "vérification méticuleuse" des installations et des structures après les dommages occasionnés par la pluie dans la nuit de samedi à dimanche.

Les premiers concerts devaient initialement avoir lieu à 13h dimanche. De nouveaux horaires de concerts sont donc en cours d'élaboration et seront communiqués sur le site internet du Ronquières Festival et ou via les réseaux sociaux.

De son côté, le bourgmestre de Braine-le-Comte, confirme que "tout est mis en oeuvre pour accueillir le public avec une formule remaniée pour empêcher une annulation", demande aux festivaliers d'attendre la prochaine communication et remercie toutes les équipes mobilisées en ce moment sur le site du festival.