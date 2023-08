46 jeunes Louviérois ont passé un “été solidaire”

Cet été, des tâches très variées ont été menées par 46 jeunes Louviérois. “Les jeunes d’été solidaire ont pu rencontrer, comprendre, créer un lien avec des personnes atteintes de déficience mentale de la résidence Château Arc-en-Ciel. Ils ont également pu réaliser des nouvelles audio pour les personnes âgées et mettre en place des animations pour les résidents des Jardins d’Astrid et de L’Espoir”, indique la Ville de La Louvière. “Dans un tout autre domaine, ils ont pu nettoyer le site des étangs de Strépy et contribuer ainsi aux animations qui s’y déroulent. Ils ont aussi créé un clip vidéo avec des seniors et des résidents du Château Arc-en-Ciel. Leurs missions comprenaient également l’accompagnement des personnes sans-abri, le partage d’activités avec elles, la préparation d’un repas et l’organisation d’ateliers bien-être.”

Des missions diverses et variées qui ont permis à ce jeune de se confronter au monde du travail. “Cette initiative permet de valoriser et de renforcer l’image des jeunes vis-à-vis d’eux-mêmes et des populations qui bénéficient de leur travail. Pour beaucoup, il s’agit également de leur première expérience professionnelle”, conclut la Ville de La Louvière.