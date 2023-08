Frank a comparu détenu devant la chambre des vacations de la cour d’appel. Celle-ci doit examiner un jugement prononcé par le tribunal correctionnel, division de Charleroi, révoquant un sursis octroyé par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le Manageois avait écopé d’une peine de trois ans, assortie d’un sursis probatoire de cinq ans, pour des faits de mœurs.

L’avocat général a demandé à la cour de confirmer le jugement prononcé à Charleroi. Il explique que la maison de justice a rendu plusieurs rapports, en 2018 et 2019, signalant que Frank ne donnait plus aucun signe de vie et que, donc, il ne respectait aucune des mesures imposées par le juge qui l’a condamné.

Père de trois enfants

La cour l’interroge sur son parcours depuis six ans. “J’ai été hébergé chez mon papa, mais cela s’est mal passé. Je suis allé chez mon frère, mais c’était encore pire”, raconte Frank, qui semble être la source du problème familial.

Père de trois enfants, Frank a une formation de soudeur. “J’ai travaillé durant plusieurs années, mais je suis tombé d’un échafaudage, en 2015. J’ai sombré dans l’alcool”.

Il avoue qu’il ne faisait pas des “trucs biens”, mais qu’une jeune femme a réussi à l’éloigner du milieu toxique dans lequel il baignait. “Depuis que je suis avec elle, je ne touche plus à l’alcool”.

Son avocat a demandé à la cour de lui laisser une chance de sortir de la prison et de revoir cette femme qui lui fait confiance et qui l’a remis debout. Frank jure qu’il répondra à toute convocation de la justice.