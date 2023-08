Dix jeunes Louviérois ont pris la route pour Ostende ce mardi matin dans le cadre du projet vélo 2023

Ce projet vélo avait déjà vu le jour il y a quelques années avant d’être mis en stand-by suite à un remaniement des services communaux. Il est finalement de retour cette année pour le plus grand plaisir des jeunes et des éducateurs. “Un périple de 192 kilomètres attend les jeunes qui prennent part au projet. L’itinéraire prévoit un premier parcours de 69 kilomètres qui nous mènera jusqu’à Tournai ce mardi. Nous reprendrons la route le lendemain pour rejoindre Ypres. 72 kilomètres sont alors prévus. La dernière étape comptabilisera la cinquantaine de kilomètres restants qui nous permettront de rejoindre Ostende. Une fois sur place, nous profiterons d’un jour de break pour profiter d’activités sur place et, s’il fait bon, se jeter à l’eau”, confie Gaspare Morreale, éducateur en charge du projet.

Un projet bien cadré

Pour le confort des dix jeunes prenant part à l’aventure, les éducateurs des services Prévention et Sécurité de la Ville de La Louvière avaient procédé à un repérage du parcours. Plusieurs arrêts ont ainsi pu être prévus pour leur permettre de s’hydrater et de se nourrir. Du côté des jeunes aussi, la préparation a été intensive pour parvenir à pédaler 192 kilomètres pendant trois jours.

”Huit à neuf entraînements, étalés sur deux mois, étaient prévus pour permettre aux jeunes de se mettre dans les meilleures conditions possibles avant le départ de ce matin. Ils ont également été sensibilisés à la sécurité routière grâce à une action mise en place par la police locale. La Maison du Vélo a quant à elle proposé des ateliers de réparation de base sur le vélo pour permettre à ces jeunes de bénéficier de la plus grande autonomie possible”, poursuit Gaspare Morreale.

Lors de notre appel, les jeunes tout comme leurs éducateurs profitaient d’une première pause bien méritée. Déjà arrivés à Blaton, ils n’ont plus qu’à parcourir une vingtaine de kilomètres avant de rejoindre Tournai, première destination de leur périple. Ils profiteront alors d’un bon repas à l’auberge de jeunesse avant de se reposer pour la suite de leur aventure.

”Je tiens à remercier tous mes collègues, la Maison du Vélo, l’AMO Transit et la police de La Louvière avec qui nous avons collaboré pour préparer au mieux ce périple. Mentions particulières à Simon Houyaux, Corentin Maréchal, Calogero Ristagno, Michaël Charnis et Mathis ainsi qu’à la Ville de La Louvière qui permet de financer cette aventure”, conclut Gaspare Morreale.