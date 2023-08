Les habitants du quartier des Pastures inquiets suite au nouvel incendie survenu ce week-end

Eric Rousseaux en est persuadé, ce troisième incendie en trois mois n’est pas le fruit du hasard. “On a vraiment l’impression que ces incendies ne sont pas vraiment involontaires. Quand les bâtiments dérangent, ils ont tendance à brûler”, confie-t-il. Pour lui, il est clair que ces incendies ont pour objectif de parvenir à la démolition des bâtiments des anciens ateliers Hupin, comme le prévoient les plans du projet immobilier des Ateliers des remparts. “Plus les lieux sont dégradés, plus il sera difficile de les conserver. Ils sont pourtant l’un des vestiges du passé de l’industrie binchoise. Le projet immobilier des Ateliers des remparts prévoit justement d’abattre ces bâtiments. Il est donc assez étrange de les voir partir en fumée si fréquemment.”

Un incendie qui, d’après les premiers éléments de l’enquête, serait volontaire. Impossible pourtant de définir les véritables intentions de l’incendiaire à ce stade de l’enquête. Pour Eric, il n’y a pas vraiment de doute. “Des enquêtes sont systématiquement ouvertes mais il n’y a jamais d’avancées. J’espère, en tout cas, que tout sera mis en place pour que pareils événements ne se reproduisent plus”, poursuit Eric Rousseaux. Malgré nos multiples appels, il ne nous a pas été possible de joindre les autorités communales pour en savoir plus sur leur point de vue sur cette affaire.

En parallèle à cet incendie, les riverains, opposés au projet immobilier visant à faire revivre le quartier des Pastures, vont reprendre les actions de mobilisation visant à récolter des fonds dans le cadre de leur combat les opposant à ce projet immobilier. Une marche aura notamment lieu le 17 septembre prochain. Des parcours de 5, 10 et 15 kilomètres seront organisés au départ du parking des Pastures à Binche. “Le projet n’est pas à sa place dans le quartier des Pastures. Nous défendrons notre point de vue devant le conseil d’État. Nous avons cependant besoin de fonds pour assurer notre défense d’où cette nouvelle mobilisation”, conclut Eric Rousseaux.

Pour rappel, le projet immobilier consiste en la construction d’un centre commercial de 8 000 m², d’une centaine de logements et des parkings dans le quartier des Pastures.