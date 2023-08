Le duo surveillait des mineurs aux alentours de la gare de La Louvière. Bakari s’approchait d’eux pour réclamer leur téléphone, avant de prendre la fuite avec l’appareil volé. John contactait les victimes, afin de les aider à récupérer leur appareil volé. Ils ont fait plusieurs victimes, toutes vulnérables en raison de leur jeune âge.

Un fait a été commis devant la gare de Mons, dans un quartier où le bourgmestre a dû prendre des décisions radicales en raison de l’insécurité qui y règne.

Récidivistes

Plusieurs préventions étaient retenues par le ministère public dans le cadre de cette affaire (vols avec violence, abus de confiance, menaces, escroquerie, coups et blessures), mais le tribunal a requalifié certaines préventions et prononcé des acquittements. Mardi, lors de l’audience, le tribunal s’est contenté de lire la fin du jugement. On ignore donc ses motivations.

Enfin, les deux hommes étaient en état de récidive. Quelques mois plus tôt, ils avaient bénéficié d’un sursis probatoire qu’ils n’ont pas respecté. Le ministère public peut en demander la révocation et faire appel du jugement, s’il estime que le tribunal s’est montré trop clément avec ces deux costauds qui s’en prenaient à des adolescents bien plus frêles. Les condamnés ont également un délai de trente jours pour faire appel, ce qui est peu probable car les peines prononcées sont bien inférieures à celles qu’avait requis le substitut du procureur.