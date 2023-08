La police avait été alertée par des voisines, lesquelles avaient entendu une petite fille crier : “appelez la police, papa va tuer maman, il est armé d’un couteau”.

Les policiers constatent que la maman a un hématome à l’œil droit et une éraflure au nez. Elle pleure et est en état de choc. Quant au papa, il a pris la fuite. Les policiers remarquent qu’il est en probation après avoir été condamné par le tribunal. Il risque gros.

Il a entendu des cris

Daniel est arrêté et renvoyé devant le tribunal pour répondre de plusieurs scènes de violence conjugale. Il a comparu mardi devant la chambre des vacations. Il est en aveux, sauf pour les menaces de mort et le port d’un couteau.

Il nous livre sa version des faits. “Ce jour-là, ma petite devait aller aux toilettes. Elle est allée chez ma maman. Alors que je l’attendais devant la maison, j’ai entendu des cris. Je suis rentré et j’ai vu ma fille se battre avec une autre fille. Ma femme tentait de les séparer, je suis intervenu et j’ai reçu un coup de couteau”, dit-il.

La victime témoigne

Le tribunal constate que sa version ne colle pas aux déclarations des témoins, et de son ex-femme. Celle-ci change de version à l’audience. “Je tiens à signaler que, le 16 juin, il m’a porté des coups. J’ai pris un couteau pour me défendre et il s’est saisi du couteau. Ma fille a pu croire qu’il était entré, armé d’un couteau, mais ce n’était pas le cas”, dit-elle.

Cette dame ne souhaite pas que celui qui a partagé sa vie, durant plus de vingt ans, aille en prison. “Je souhaite seulement qu’il comprenne que notre histoire est terminée. Il doit comprendre que c’est fini et que chacun d’entre nous doit refaire sa vie”. Elle reconnaît toutefois que le prévenu est un bon papa pour ses filles, mais qu’elle en avait peur.

Plusieurs scènes

La première scène retenue par le ministère public s’est déroulée le 22 octobre 2022, en présence de la maman de la victime, laquelle a appelé la police. En janvier 2023, elle lui a signifié qu’elle voulait s’en séparer. L’homme, d’origine méditerranéenne, s’est fâché tout rouge, cognant sa femme devant ses enfants. Et puis, il y a eu cette scène du 16 juin, alors que le couple était séparé.

Le ministère public note que le prévenu a été condamné en juin 2019 à une peine de trois mois avec sursis probatoire pour détention de produits stupéfiants. En janvier 2020, il a écopé d’une peine d’un an, assortie d’un sursis probatoire, pour des faits de violence conjugale. “Il faut que la société soit protégée, je requiers une peine de 30 mois de prison ferme”, déclare la substitute du procureur du roi.

Me Fanny Arnould a plaidé une absorption de la peine dans celle prononcée en 2020, soutenant qu’ils ont été commis dans un même contexte. L’avocate ajoute que son client a respecté les conditions imposées par le tribunal et qu’il s’engage à entretenir des contacts minimaux avec son ex-femme, se contentant de déposer ses enfants devant chez elle, dans le respect des mesures décidées par le tribunal de la famille concernant la garde alternée.

Jugement mi-août.