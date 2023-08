Les villages louviérois accueilleront la Tournée Générale dès ce 14 août

La Tournée Générale, événement festif, participatif et itinérant, revient cet été dans les quartiers des villages louviérois du 14 au 20 août et le 17 septembre en centre-ville pour la grande finale. Cette année encore, c’est ducasse ! Les baraques foraines et leurs bonimenteurs feront leur grand retour. Théâtre de rue, animations musicales en déambulation, géants… ponctueront l’événement et un tout nouveau projet, “La Toupie”, fera tourner la tête du public.