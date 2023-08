Paolo Falzone, le chauffard du drame de Strépy, est libéré sous bracelet électronique !

À lire aussi

Un coup dur pour les familles, qui ne s’attendaient pas à pareille décision et qui ne disposent d’aucun recours. “Mes clients, Marianna et Mattia Imperiale, ont été contactés par le service d’aide aux victimes, qui les a informés de cette décision”, explique Me. David Gelay. “J’ai eu au bout du fil une jeune femme désemparée. Faut-il rappeler les faits tragiques et le fait qu’ils ont perdu un papa, un oncle, une tante ce jour-là ? Ils ont subi, de mois en mois ou de deux mois en deux mois, l’attente, le stress de la décision qui serait prise par la chambre du conseil et ensuite en appel.”

”Un véritable coup de massue”

Pour l’avocat des proches des victimes, cette décision est incompréhensible. “Elle est légale bien sûr. Le juge d’instruction est en droit de prendre cette décision mais jusqu’ici, il ne l’avait pas fait. Nous ne nous attendions de ce fait pas à apprendre, ce mercredi, la libération sous bracelet de Paolo Falzone. C’est un vrai coup de massue. Mes clients sont en colère, tristes, désemparés. Eux n’ont pas la parole, ils ne peuvent pas s’exprimer sur ce qu’ils ressentent. Nous allons aujourd’hui continuer notre combat pour obtenir la vérité judiciaire et pour obtenir une décision qui correspond à notre vision des événements.”

La vidéo du terrible drame, provoqué par Paolo Falzone :

Le parquet ne peut pas faire appel

Le procureur du roi, Vincent Macq, confirme cette information et nous précise que le parquet ne peut pas faire appel de cette décision, contrairement aux décisions prises par la Chambre du conseil comme il a pu le faire à plusieurs reprises.

Le procureur nous informe que cette décision est probablement fondée sur le dépassement du délai raisonnable pour le maintien en détention préventive au sein d’une prison. En effet, l’expertise automobile ne sera pas rendue avant la fin de l’année civile. On est donc encore loin de la fin de la procédure.

Suite à cette décision, Paolo Falzone reste détenu, mais dans un endroit convenu entre son avocat (qui estime pour sa part cette décision “logique”) et le juge d’instruction, pas trop loin de Mons, ni trop près du lieu du drame. Il restera sur le territoire national.

L’inculpé ne pourra pas quitter ce domicile, même pas pour mettre un pied dans le jardin, sauf pour se rendre aux convocations de la justice.

S’il devait quitter son lieu de résidence sans autorisation, ou briser son bracelet électronique (comme l’avait fait l’assassin du bourgmestre de Mouscron), il serait considéré comme évadé et serait alors renvoyé directement derrière les barreaux.

Il sera sous surveillance électronique 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Contrairement à ce que pense parfois à tort le commun des mortels, Paolo Falzone n’est pas un homme libre, la surveillance électronique reste une forme de détention.

Il ne sortira pas de prison aujourd’hui, car il faut laisser le temps de placer le bracelet électronique sur l’inculpé et d’installer le matériel de surveillance dans son lieu de détention. Pour son avocat, c’est une décision logique. Me Discepoli avait plaidé, à plusieurs reprises, le placement sous surveillance électronique.

Me Mayence : “ils se sentent abandonnés”

Me Jean-Philippe Mayence, pour de nombreuses autres parties civiles, est inondé d’appels de ses clients depuis mercredi après-midi. “Ils trouvent cette décision scandaleuse et je dois leur expliquer la situation de la manière la plus didactique possible, tout en sachant que ce qui concerne la détention préventive échappe complètement aux victimes”.

Le pénaliste avoue être étonné de cette décision, alors que le procureur général et la chambre des mises en accusation ont toujours soutenu une détention préventive en milieu carcéral. Quant au dépassement du délai raisonnable, l’avocat estime alors que bien d’autres personnes, inculpées d’homicide, pourraient en profiter. “Il y a des gens, détenus bien plus longtemps que Monsieur Falzone, qui n’ont pas obtenu ce bracelet électronique. Mes clients ne comprennent pas, ils se sentent abandonnés”, conclut l’avocat.