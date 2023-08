La traditionnelle “Faite du sport” de retour à Braine-le-Comte le 27 août prochain

Plusieurs sites seront consacrés au sport ce dimanche 27 août de 10 à 17h. Le champ de la lune, le Sportoase ainsi que la Balad’Arena seront prêts à accueillir les apprentis sportifs. Les enfants ne seront pas les seuls à s’essayer aux sports. Le but de l’initiative est en effet de lutter contre la sédentarité de l’ensemble des citoyens. Les séniors pourront donc également se familiariser avec des disciplines telles que la marche nordique.

L’événement aura évidemment droit à son lot de nouveautés cette année. “En plus du sport et des animations extrascolaires proposées sur l’entité (Salon ATL en fête, Bibliothèque, Académie, Maison des Jeunes…), les citoyens auront aussi l’occasion de prendre connaissance d’une foule d’activités de citoyenneté organisées par les services communaux ou les associations brainoises”, indique la Ville de Braine-le-Comte avant de conclure.

”Il sera également possible de venir découvrir la diversité sportive locale, avec des animations et exhibitions tout au long de la journée : waterballs, châteaux gonflables, spinning, kangoo jump, canicross, gravures de vélo, game truck, voiture tonneau et plein d’autres choses seront au programme de la Faite du sport. La traditionnelle bourse de seconde main pour les vêtements, le matériel sportif et le matériel extrascolaire sera évidemment reconduite également.”

Que les citoyens aient envie de s’inscrire à un nouveau sport ou simplement découvrir ce qu’il se fait de mieux à Braine-le-Comte, la Ville leur donne rendez-vous le 27 août prochain sur les divers sites sportifs de l’entité.