Les dépôts sauvages dans et aux abords des bulles à vêtements, trop fréquents à Seneffe

”Autour des bulles, le nettoyage des déchets représente un coût considérable pour la commune et donc, pour ses citoyennes et citoyens. Dans les bulles, les surcoûts pour l’ASBL “TERRE” sont estimés à plusieurs centaines de milliers d’euros par an. Par conséquent, nous tenons à rappeler quelques règles concernant l’utilisation des bulles à textiles”, indique la commune de Seneffe.

Dans les bulles à textiles, il est donc possible de déposer des vêtements (textile et cuir), de la maroquinerie (chaussures attachées par paire, sacs), des articles de literie, du linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et bien d’autres matériaux textiles. Les textiles doivent bien entendu être en bon état, propres et secs, mis dans un sac plastique bien fermé. Cela permettra d’assurer un don efficace et de préserver la qualité des textiles collectés.

”Les citoyens doivent également veiller à ne pas déposer un sac trop gros afin qu’il ne reste pas bloqué dans la trappe du conteneur. Les textiles déchirés, sales ou mouillés, les chiffons et les chaussures dépareillées doivent être mis dans les sacs moka pour la collecte des ordures ménagères. Si la bulle à textile est pleine, les citoyens sont évidemment invités à revenir un autre jour et, donc, ne pas déposer leur sac à côté de la bulle à textiles”, conclut la commune de Seneffe.

Les citoyens qui constateraient des dépôts sauvages ou une bulle pleine peuvent le signaler au service Environnement en téléphonant au 064/52.17.20 ou en envoyant un e-mail à environnement@seneffe.be. Une vidange sera prévue dans les 48h.