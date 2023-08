Le village de Ville-sur-Haine aura désormais droit à sa ducasse

Les ducasses permettent véritablement de faire vivre un village et permettent aux citoyens de se rencontrer. Malheureusement, depuis plusieurs années, Ville-sur-Haine ne bénéficiait plus vraiment d’un tel rendez-vous. Un manquement qui sera désormais pallié. “Lorsque je suis allé aux différentes ducasses des villages de l’entité du Roeulx, je me suis rendu compte qu’il n’y en avait plus vraiment à Ville-sur-Haine. De ce constat-là, j’ai voulu pallier ce manquement en créant une nouvelle ducasse. Mon objectif est ainsi de faire vivre tous les villages rhodiens”, confie Ronny Tournay, échevin au Roeulx.

De nombreuses activités seront au rendez-vous de cette nouvelle ducasse. “Nous bénéficierons d’un partenariat avec Nostalgie et les associations locales pour créer notre ducasse. Balades en calèche et en poneys, stands forains, quizz ou encore concert d’un cover band le samedi soir seront notamment au rendez-vous. Grâce au centre culturel, nous pourrons également bénéficier de spectacles de clowns et d’échassiers”, poursuit Ronny Tournay.

Ce nouveau rendez-vous se voudra donc familial et convivial. “Cette nouvelle ducasse permettra aux habitants de Ville-sur-Haine de se rassembler lors d’un rendez-vous familial. Tout le monde est véritablement le bienvenu”, conclut l’échevin des Fêtes. Le rendez-vous est donc donné le 9 septembre prochain de 11h à minuit et le 10 septembre de 11 à 20h.