Neuf habitations, 47 appartements et une surface commerciale en projet à Arquennes

C’est donc un projet d’envergure qui pourrait voir le jour, non loin du canal. “Neuf maisons unifamiliales et trois immeubles comprenant 47 appartements et une surface commerciale de 1 250 m2 sont effectivement en projet à la Chaussée de Nivelles à Arquennes, non loin du canal. Nous n’en sommes qu’au stade de l’enquête publique, il est donc encore trop tôt pour que nous émettions un avis. Les citoyens ont le droit de déposer leurs questions et remarques jusqu’au premier septembre. Nous serons ensuite attentifs à ce que nous disent les habitants et les instances autres que communales avant de nous positionner sur le sujet”, indique Marie-Christine Duhoux, échevine de l’Urbanisme à Seneffe.

Mis à part cette enquête publique, aucune réunion d’information n’est prévue avec les riverains pour l’instant. Ces derniers sont donc invités à consulter le dossier auprès de l’administration communale de Seneffe à partir du 16 août prochain. “Le dossier peut être consulté tous les jours ouvrables auprès de l’administration communale. Tout intéressé pourra alors formuler ses observations orales ou écrites dans le délai de l’enquête publique”, ajoute la commune de Seneffe.

Des explications techniques peuvent également être obtenues auprès du demandeur, du Service Public de Wallonie pour les implantations commerciales, du fonctionnaire délégué pour les volets logement et énergie mais également auprès de la commune de Seneffe pour l’aménagement du territoire. L’enquête publique se clôturera le premier septembre. Il ne sera donc plus possible d’émettre des remarques après cette date.