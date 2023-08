Concrètement, "E-Inclusion pour tous", le projet développé par le CPAS de La Louvière, s'articule autour de plusieurs axes. Il s'agit d'une part de former les professionnels (CPAS et partenaires du réseau louviérois) à l'accompagnement de leur public dans les démarches en ligne, d'organiser des ateliers d'initiation et ou de perfectionnement au numérique pour le tout-public et d'autre part d'équiper certains lieux de proximité afin de renforcer l'accessibilité à du matériel informatique à côté de chez soi, le tout encadré par du personnel ou des bénévoles formés.

A terme, le projet prévoit aussi la possibilité d'emprunter du matériel informatique, sous certaines conditions bien entendu. Les premiers worshops débuteront le 11 août tandis que les ateliers seront proposés dès le 17 août au centre Indigo. Les renseignements et les inscriptions peuvent être pris et soumises auprès d'Arnaud Chrétien, chargé de projet E-Inclusion via achretien@lalouviere.be ou via le 0477/250 292, du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.

La digitalisation a connu un coup d'accélérateur en raison de la crise sanitaire, ce qui a renforcé certaines inégalités, notamment en matière d'accessibilité aux services dits essentiels. Les études démontrent que le public plus vulnérable est le plus impacté par la fracture numérique, avec un risque accru de non accès aux droits.

L'initiative fédérale a pour objectif de venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité numérique. Un accent est aussi porté sur la formation des travailleurs sociaux afin qu'ils puissent accompagner au mieux leur public sur le terrain.