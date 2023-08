Un acquittement, mais aussi une révocation de sursis pour Aurore, SDF de Soignies

Toutefois, elle estime avoir été dupée par son petit ami de l’époque. Ce dernier lui avait présenté la victime comme sa tante, alors qu’elle lui avait été présentée comme sa cousine. Bref, le petit ami roucoulait avec les deux femmes, promettant à Aurore que sa maîtresse allait les aider à sortir de la rue.

Le tribunal a revu son jugement et a prononcé l’acquittement d’Aurore, au bénéfice du doute.

Sans nouvelles

Par contre, le tribunal s’est montré plus sévère dans le cadre d’un autre dossier, pour lequel la jeune femme avait écopé d’une peine de cinq mois, assortie d’un sursis, pour une non-assistance à personne en danger.

La commission de probation a rendu un rapport indiquant qu’elle n’a jamais donné signe de vie et que, dès lors, le respect des conditions n’a pas pu être vérifié. “Quand on bénéficie de ce genre de peine assortie d’un sursis, on doit se manifester et connaître le sort de son dossier. Elle ne s’est jamais manifestée auprès de la maison de justice”, avait grondé le substitut du procureur du roi.

Pour le tribunal, Aurore est fautive. Son sursis est révoqué.