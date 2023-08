Le château de la Follie d’Ecaussinnes ouvert à la rentrée pour… y prendre l’apéro !

Prendre un verre entre amis dans la cour intérieure de l’un des plus beaux châteaux de Wallonie, en toute convivialité, et au cœur de l’été ? Ce sera possible à Écaussinnes, le samedi 2 septembre prochain, dans le cadre de l’Apéro de la rentrée… Pour chacun d’entre nous, les vacances ont toujours une fin et pour marquer celles-ci de la plus belle des manières, un événement estival sera en effet organisé à Ecaussinnes.