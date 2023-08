Il y est donc possible de retirer de l’argent et de changer son code PIN quelle que soit sa banque d’origine mais aussi, pour les clients de Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC, Fintro, KBC ou ING, de consulter le solde de votre compte et d’y déposer de l’argent.

Depuis plusieurs mois, la société BATOPIN installe des points cash dans de nombreuses communes de la région. il s’agit d’un consortium entre les quatre plus grandes banques du pays dont l’objectif est de permettre à toute personne de trouver du cash à moins de cinq kilomètres de chez eux.

Devant la fermeture de plus en plus courante des agences, et donc de leurs distributeurs, c’est cette solution qui a été privilégiée par les banques pour permettre à l’argent liquide de “survivre”.