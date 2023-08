Drame de Strépy : une marche pour protester contre la libération de Paolo Falzone sous bracelet électronique

L’association du 20 mars 2022 qui rassemble les victimes se dit “fortement choquée de cette décision unilatérale”, indique l’association via un communiqué. “En effet, rassurés et soulagés de la dernière décision prise par la Chambre des mises en accusation de confirmer la détention préventive pour une nouvelle période de 2 mois, c’est avec stupéfaction et une grande incompréhension que l’ensemble des personnes touchées par ce drame en a pris connaissance. D’autant plus qu’aucune possibilité d’appel n’est possible. De notre côté, nous avons pris perpétuité le 20 mars 2022 alors que lui va continuer sa préventive dans une “prison dorée” !”

Une marche le 9 septembre

Face à ce sentiment d’injustice et d’impuissance aux procédures et aux lois en vigueur, diverses actions pacifistes vont être menées et, à chaque fois, annoncées par l’association dans les prochaines semaines et mois. “De par ces activités, nous voulons attirer l’attention du monde politique sur la gravité des faits et les interpeller, à nouveau, sur les engagements annoncés au moment du drame.”

La première action symbolique se déroulera le samedi 9 septembre sous la forme d’une marche de désapprobation. Le départ sera donné à 15h à la rue Aubry. Nous emprunterons la rue de Nivelles, la rue des Canadiens pour rejoindre la stèle commémorative. Durant le parcours, plusieurs lâchers de ballons seront organisés.

L’association invite les participants à cette marche à porter un T-shirt blanc.

Cette marche est le premier événement public organisé par l'association mais il pourrait être suivi par bien d'autres dans les semaines ou mois qui viennent.