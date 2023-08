De gros travaux ont débuté dans les écoles communales de Buvrinnes et Ressaix

À Buvrinnes, c’est presque une toute nouvelle école qui est en construction depuis quelques jours puisque quatre classes, des sanitaires et un préau, pour un million d’euros, seront disponibles pour les enfants… d’ici un an. “Il était impossible de pouvoir être prêt pour cette rentrée”, nous explique Kevin Van Houter, échevin binchois de l’Enseignement. “En attendant, deux classes préfabriquées ont été déplacées pour permettre le bon déroulement de la rentrée. Un autre module supplémentaire arrivera d’ici la fin août et, du côté maternelle, un nouveau préau en toile tendue été monté.”

Un nouveau préau sera en outre installé aussi à Péronnes-Village et Péronnes-Charbonnage.

Des bulldozers à Ressaix

Du côté de Ressaix, là aussi, les bulldozers ont envahi la cour de récréation principale qui sera complètement réaménagée. “L’autre cour le sera aussi une fois les travaux de la première réalisés, ce qui permettra aux enfants de permuter entre les deux durant l’année scolaire. L’éclairage a également été refait de même que la toiture. Prochainement, l’école sera aussi équipée en nouveaux châssis.”

Outre des travaux de peinture et le préau déjà évoqué, l’école de Péronnes-Charbonnage bénéficiera prochainement d’une toute nouvelle cour. “Les marronniers qui se trouvent dans la cour ont provoqué beaucoup de dégâts au fil des années et ne sont plus en très bon état. Ils seront abattus et le revêtement de la cour sera complètement refait tout en conservant des espaces verts.”

En outre, les toilettes de l’écoles des Arquebusiers ont été refaites de même que celles de Bray-Levant-de-Mons et l’école de Ressaix côté maternelle a eu droit un rafraîchissement de peinture. À Waudrez, les étudiants d’Été Solidaire ont travaillé une partie de l’été pour remettre à neuf les classes dont les élèves de l’école pourront profiter dès ce 28 août.