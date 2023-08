La louviéroise Mollie chantera en première partie d’Amel Bent à la Ducasse à Bouboule à Hornu

Mais passer avant une telle star, cela représente beaucoup de pression sur les épaules de la chanteuse qui a déjà quelques titres et clips en ligne en compagnie de son comparse Chris Roland. “Depuis l’annonce du concert, on ne compte plus les heures avec Chris pour que notre spectacle soit le plus parfait possible. Jouer lorsque le public vient pour vous et lorsqu’il vient pour quelqu’un d’autre, c’est vraiment particulier. Là, clairement, il viendra pour Amel Bent donc je me dois d’être à la hauteur de ce qu’on attend de moi, c’est-à-dire de chauffer à blanc le public et le préparer au mieux pour la suite. C’est un vrai challenge, un défi et c’est pour cela que l’on travaille tous les jours parfois jusqu’à tard le soir pour préparer ce concert qui pourrait changer, qui sait, la trajectoire de ma carrière.”

De belles rencontres

La jeune Louviéroise espère ainsi percer dans le monde de la musique. “Ce dernier est un monde dans lequel toutes les rencontres, même les plus mauvaises, sont importantes. Tous les artistes professionnels, stars ou pas, vous le diront. Rencontrer la bonne personne au bon moment peut changer une vie, une carrière. Pour le moment, je me rend compte que ça se passe bien sûr ce plan-là pour moi donc je croise les doigts pour que ça continue. Et pourquoi pas dimanche prochain ?”

À Hornu, elle retrouvera David Jeanmotte qui l’avait déjà invitée à sa ladies night en mai dernier et qui présentera l’événement. “David est une de ces rencontres qui peuvent tout changer. Depuis que j’ai fait sa connaissance, tout se passe bien pour moi. Il fait partie de ces bonnes personnes qui donnent beaucoup sans rien attendre en retour. Je suis vraiment ravie de le retrouver à Hornu.”

Le show de Mollie et de Chris Roland se déroulera à 19h le 27 août prochain sur la place d’Hornu.