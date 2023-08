Emile et Image en tête d’affiche aux Fêtes de septembre à Binche

Les Fêtes de Septembre mettent aussi en avant les associations de l’entité. “Elles incarnent l’âme même de notre ville. Ce week-end représente un véritable moment festif, de liesse populaire où toutes les générations se retrouvent. Du vendredi au dimanche, retrouvez les stands de nos associations. Installées sur la Grand-Place de Binche, elles vous proposeront différentes activités et possibilités de restauration.”

La soirée du samedi sera encore plus électrisante avec la présence de DJ Orel, un talentueux jeune artiste binchois. Avec ses sets dynamiques et ses beats entraînants, DJ Orel promet de créer une ambiance survoltée.

En plus du côté festif, il ne faudra pas oublier le côté patrimonial de ces fêtes de septembre puisque les Journées du Patrimoine se dérouleront les 9 et 10 septembre. “Cette année, Binche célèbre le 1200e anniversaire de la canonisation de Saint-Ursmer. En effet, c’est en 823 que les reliques de Saint-Ursmer sont élevées et qu’il est canonisé. Connu pour quelques miracles, Saint-Ursmer a rapidement impressionné par la rigueur de sa vie et de son dévouement. Il s’agit d’un événement exceptionnel.”

À cette occasion, la Collégiale accueille une exposition le samedi 9 et le dimanche 10 septembre de 13h à 18h. L’occasion unique de contempler des oeuvres concernant Saint-Ursmer : buste, reliques, tableaux, orfèvrerie d’art et objets sacrés. Le samedi 9 septembre à 11h, assistez à la cérémonie officielle pour la réouverture de la Collégiale. Le dimanche 10 septembre à 10h45, messe solennelle en l’honneur de Saint-Ursmer suivie de la bénédiction des chevaux, des chiens… de tous les animaux. “La Collégiale Saint-Ursmer est l’un des plus anciens édifices de Binche, il s’agit d’une occasion unique de (re) découvrir notre patrimoine culturel binchois.”

Il sera également possible de suivre une balade contée au sein même de la Collégiale, de participer à un jeu didactique sur le thème mais aussi de participer à une partie de Cluedo géant le dimanche.

À noter que le Musée du Masque ouvrira ses portes gratuitement tout le week-end avec diverses animations possibles pour petits et grands.

En outre, pour les sportifs, le semi-marathon de Binche se lancera de la Grand Place samedi matin tandis que les enfants seront à la fête le dimanche avec plusieurs châteaux gonflables.