Les résidents de la Maison de Repos “Les Buissonnets” à Saint-Vaast pensent aussi aux enfants via Viva For Life

C’est aussi le cas à la Maison de repos des Buissonnets située à Saint-Vaast dans l’entité louviéroise. “Nos résidents ainsi que les membres du personnel de la Maison de Repos “Les Buissonnets” de Saint-Vaast ont un grand cœur et veulent de nouveau mettre leur pierre à l’édifice pour l’édition 2023 de Viva For Life”, a communiqué la Maison de Repos. “C’est une cause qui touche énormément de personnes car ce sont des enfants. Nos résidents veulent se rendre utiles en participant aux différents défis afin de faire augmenter la cagnotte.”

Des défis à relever

Pour ce faire, les responsables de la maison de repos louviéroise ont lancé une cagnotte en ligne et espèrent récolter 5 000 euros. “Pour atteindre ce montant, nous allons nous lancer 10 défis qui seront filmés et diffusés sur nos réseaux. Si le plafond des 5000€ est dépassé, nous avons d’autres nouveaux défis en tête pour vous faire sourire, pour partager notre bonne humeur et surtout pour nous surpasser. Dès que nous atteignons un montant présent dans l’échelle des défis, nous le réaliserons dans la foulée. Nous vous partagerons tout cela grâce à nos vidéos.”

Parmi les défis lancés aux résidents, la réalisation d’une chanson en percussion, la réalisation d’une grande ola, un relais, une danse, des poésies ou encore des pâtisseries. “Faire un don est un moyen de faire une double bonne action : aider les enfants dans le besoin et animer une maison de retraite.”

N’hésitez donc plus et rendez-vous sur la page Facebook de la maison de repos des Buissonnets ou sur leur cagnotte en ligne qui est disponible sur le site de Viva For Life.