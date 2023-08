Le projet de construction d’une île photovoltaïque sur la carrière du Perlonjour à Soignies se concrétise

Ce ne sont pas moins de 12 500 panneaux photovoltaïques qui seront installés sur le plan d’eau de la carrière du Perlonjour en 2024. D’une superficie de 28 986 m², le parc aura une envergure équivalente à quatre terrains de football, ce qui en fera l’un des plus importants parcs photovoltaïques flottant en Wallonie. Avec une puissance maximale de 6 124 MWc, sa production annuelle est estimée à 5 695 MWh/an et pourra alimenter 1 630 ménages wallons en électricité renouvelable.

Initié par la Ville de Soignies en 2020, ce projet a aujourd’hui franchi toutes les étapes qui mènent à sa concrétisation : obtention d’un permis unique, obtention des droits de superficie de la carrière (dont HOLCIM est propriétaire) et enfin, désignation par marché public de la coopérative citoyenne CLEF et du fonds d’investissement G4P (détenu par la SOCOFE et Perpetum) pour la construction et l’exploitation du parc.

”En tant que signataire de la Convention des Maires, la Ville de Soignies s’est engagée à lutter contre le changement climatique et à mettre en œuvre des politiques énergétiques durables”, explique la bourgmestre de Soignies, Fabienne Winckel (PS). “Nous nous sommes engagés à atteindre, et même à dépasser, les objectifs européens de réduction des émissions de CO2 et développer des énergies renouvelables sur notre territoire. Le projet d’île photovoltaïque s’inscrit totalement dans cette démarche, tout en permettant aux citoyens de contribuer à la transition énergétique locale.”

Des investissements dès 250 euros

Les habitants de Soignies et ses environs pourront investir financièrement dans ce projet via la coopérative CLEF. Créée en 2008, celle-ci regroupe aujourd’hui plus de 2 000 coopérateurs. Elle investit dans des outils de production d’énergies renouvelables et met son électricité à disposition de Cociter, le fournisseur wallon et 100 % coopératif. La coopérative a comme valeur la promotion d’une alternative économique, éthique et solidaire, qui favorise la décentralisation de la production d’énergie et la relocalisation des profits.

Concrètement, les citoyens qui souhaiteront investir (dès 250€) bénéficieront d’un dividende annuel, de l’ordre de 4 % ces dernières années, et d’une électricité à prix équitable via le circuit court du fournisseur d’électricité Cociter. “À travers ce projet, la Ville de Soignies et CLEF proposent aux Sonégiens de promouvoir l’économie sociale via le système coopératif. Une belle façon pour chacun d’être acteur de la transition énergétique locale”, conclut Hubert Dubois, Président du CPAS et échevin du Développement durable (PS).