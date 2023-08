Un avion d’aéromodélisme volant à 550 km/h en démonstration à Estinnes lors d’un show aérien

Au programme, des démonstrations de vol bien entendu et des expositions de nombreux modèles. “Il y aura aussi le désormais traditionnel lâcher de sex-toys pour les dames et de bouteilles de vin pour les hommes”, nous explique Pascal Rivart, président du Club d’Aéromodélisme Estinnois. “Pour les enfants, ce sera plus classique et plus sage avec des lâchers de bonbons qui ont toujours autant de succès lors de chacun de nos événements. Le dimanche, il y aura aussi un show pyrotechnique qui fait égélement son effet sur le public;”

Parmi les modèles qui seront présentés et qui voleront dans le ciel estinnois, à deux pas des éoliennes, des avions traditionnels, des planeurs, des hélicoptères modélisé mais aussi des engins plus particuliers. “Un de nos membres possède un avion à réacteur qui a été chronométré à… 550 km/h. À cette vitesse, on l’entend arriver mais le temps de se retourner, il est déjà passé ! c’est assez impressionnant. Il s’agit d’un véritable avion de chasse miniature qui, comme les grands, fonctionne avec du kérosène.”

Un moment spectaculaire qui se tiendra donc ces samedi et dimanche sur le terrain du CAE, non loin des établissements de Ruffus à Haulchin.