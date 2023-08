Un éclairage Led tout neuf pour la salle de la Drève à La Hestre : “Cela va nous permettre de faire de grosses économies”

45 000 euros

L’investissement de 45 000 euros est important mais état nécessaire pour la trentaine de clubs qui fréquentent hebdomadairement la salle quelque 1 200 utilisateurs hebdomadaires. “Et ça, c’est sans compter les 700 élèves de l’école communale toute proche qui utilisent la salle toute la journée pour leurs cours d’éducation physique. C’est une salle qui est donc utilisée toute la journée et, qu’auparavant, était allumée du matin au soir. Grâce à ce nouvel éclairage, on pourra mieux le régler et donc, faire des économies substantielles sur la facture d’énergie. Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une politique de renouvellement général de l’éclairage des bâtiments communaux.”

Le prochain gros dossier sur le plan sportif, ce sera le renouvellement du revêtement du terrain de foot synthétique du Scailmont pour un montant avoisinant les 600 000 euros ; “On espère que le chantier pourra encore débuter en 2024 et qu’il pourra être terminé avant la saison qui débutera en septembre.”