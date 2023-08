Braine-le-Comte : Adriana Dafonseca, coréalisatrice de la série “Baraki” sera sur ses terres pour le lancement de la deuxième saison

Après avoir publié son premier court-métrage, tout s’est rapidement enchaîné pour Adriana Dafonseca qui a pu accroître sa notoriété aux côtés de Fred De Loof. “Je suis comédienne à la base. J’ai ensuite voulu réaliser mon premier court-métrage sans me douter qu’il rencontrerait un certain succès en étant notamment diffusé sur les chaînes de France Télévision. Grâce à cela, j’ai été repérée par Fred De Loof qui ne souhaitait pas réaliser la série “Baraki” seul. J’ai alors passé un casting pour finalement être retenue. Quand la série a été reprise sur Netflix, je me suis vraiment rendu compte que les gens regardaient mes réalisations. Je ne m’y attendais évidemment pas”, confie Adriana Dafonseca, coréalisatrice de la série Baraki.

Une autre vision des “barakis”

Adriana Dafonseca ne pouvait rêver mieux comme mise en lumière que la série Baraki tant cette dernière lui parle. “Cela me touche de pouvoir changer le regard des gens sur les “barakis” et en parler de manière plus positive”, explique Adriana Dafonseca. “Pour cette seconde saison, nous avons tourné au camping. C’était assez chouette et ludique de tourner là-bas. Cela ouvrait le champ des possibles en termes de mise en scène. Les spectateurs auront ainsi l’occasion de découvrir plus de personnages secondaires, de décors et devraient ressentir davantage d’émotions que lors de la première saison. C’est un peu l’année de la maturité pour la famille Berthet. Avec Yvan qui devient papa et Didier et Catherine qui aimeraient également devenir parent, la série tend vers d’autres univers que les spectateurs pourront découvrir au fil des épisodes.”

Sept dates sont prévues aux quatre coins de la Wallonie pour découvrir les trois premiers épisodes en avant-première en compagnie de l’équipe du film. Le premier rendez-vous est fixé à Braine-le-Comte ce mercredi 23 août. Liège, Charleroi, Namur, Mons, Ath et Vielsalm suivront ensuite. “C’est un peu frustrant de ne diffuser les séries qu’à la télévision. Nous ne pouvons alors pas aller à la rencontre du public. Les différentes dates d’avant-première nous permettront d’aller à leur rencontre et voir leurs réactions aux différentes scènes. C’est vraiment génial pour nous”, conclut Adriana Dafonseca. La comédienne et réalisatrice Brainoise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle prépare en effet son premier long métrage ainsi qu’un second court-métrage.

Pour les personnes souhaitant découvrir la série en télévision, il faudra attendre le 2 septembre prochain.