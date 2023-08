Braine-le-Comte : le Sportoase Champ de la Lune fête ses dix ans d’activités et d’innovations

Sportoase Champ de la Lune, c’est surtout un concept de gestion novateur puisqu’il est le fruit du tout premier partenariat public privé (PPP) relatif à des infrastructures sportives en Wallonie. “Je suis extrêmement fier que notre Ville ait pu porter ce projet précurseur”, développe Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte (Braine). “Il y a 15 ans, je lançais, avec mes équipes de l’administration et de ce qui allait devenir la RCA Braine Ô Sports, ce projet de partenariat. cinq ans plus tard, le complexe Sportoase ouvrait déjà ses portes au public. Aujourd’hui, la présence de ce complexe sportif sur notre entité faisait partie des atouts principaux relevés par les Brainoises et Brainois. Et quel bonheur de voir s’y épanouir tous les publics de notre Ville, allant du bébé nageur au senior actif, en passant par les clubs ou les sportifs individuels. Sans nul doute, cette combinaison d’activités en un seul pôle principal en centre-ville était une combinaison gagnante et les chiffres de visite nous prouvent que nous avons eu raison de nous lancer dans l’aventure.”

Pour marquer les dix ans d’activités du Sportoase Champ de la Lune, la Ville a concocté un programme de fête pour ses citoyens. Elle a d’ailleurs attendu la fin des congés d’été pour permettre à un maximum d’habitants d’en profiter. Toute cette semaine, des surprises se cachent en piscine, au fitness et dans les cours collectifs du Sportoase. Le programme de ce dixième anniversaire se poursuivra ce week-end. Le samedi 26 août, c’est une tournée générale qui attend les clients ainsi qu’une Pool Party qui se clôturera par un feu d’artifice à bruit contenu, une première. Le lendemain, de nombreuses activités et un accès gratuit à la piscine attendent les citoyens lors de la traditionnelle journée “Faites du Sport” organisée par la RCA Braine Ô Sports.

Un programme de fête bien rempli qui n’attend plus que les citoyens.