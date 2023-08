Des problèmes d’affichage viennent perturber les derniers préparatifs des Médiévales de Soignies

De nombreuses activités au programme

Le château de Louvignies à Soignies s’apprête donc à revivre à l’époque médiévale le temps d’un week-end. “300 participants sont attendus sur le camp. Ils proposeront une voire plusieurs activités aux visiteurs qui viendront à leur rencontre. Ateliers de calligraphie, information sur l’époque médiévale et bien d’autres choses seront prévues afin de faire connaître cette époque au grand public. Les compagnies de reconstitution présentes pour l’occasion se chargeront également de mettre en place un campement d’époque sur lequel elles dormiront durant tout le week-end”, indique Xavier Thirionet, organisateur des Médiévales de Soignies.

En plus de ces activités sur demande, d’autres plus structurées attendent également les visiteurs. “Nous organiserons notamment un vol de rapaces mais également une joute équestre. Cette dernière activité est assez rare dans les reconstitutions médiévales. Deux hommes en armure monteront alors sur leur destrier pour ensuite tenter de casser leur lance sur le bouclier de leur opposant”, explique Xavier Thirionet. “Un marché artisanal sera également organisé et regroupera 41 exposants ainsi que leurs produits de bouche et accessoires.”

Pour que tout puisse avoir lieu, les organisateurs font appel à des commerces de la région pour se fournir. Le Carrefour de Soignies se chargera ainsi de l’approvisionnement en saucisses, poulets mais également légumes. Le bois proviendra quant à lui directement d’un fournisseur sonégien. Plus d’une centaine de ballots de pailles seront également nécessaires pour les campements et couchettes des participants. C’est du côté de Petit-Enghien que les organisateurs se rendront alors pour se fournir. Enfin, les déjeuners seront concoctés par l’Intermarché du coin.

Des problèmes de livraison des banderoles

Mais voilà, bien que tout se prépare au niveau de l’événement en tant que tel, la campagne d’affichage tarde à se mettre en place et pour cause. Des problèmes de livraison des nouvelles affiches sont survenus avec PostNL. “Les anciennes banderoles étaient assez vieillissantes. Nous avons donc souhaité les remplacer par de nouvelles qui comprendraient notamment la nouvelle adresse du site. Nous devions normalement les recevoir en début de semaine passée pour les installer dans la foulée. Malheureusement, leur livraison a continuellement été repoussée par PostNL”, raconte Xavier Thirionet.

La livraison était finalement prévue ce lundi. L’organisateur des Médiévales de Soignies contactera donc dans la journée le point relais où elles doivent normalement être livrées pour s’assurer la livraison a pu avoir lieu. La campagne de communication pourra alors commencer. “La Ville nous autorise à installer les affiches trois semaines avant l’événement. Avec ces quelques problèmes, nous ne disposons désormais plus que de deux semaines de visibilité. Nous sommes une petite structure, nous nous organiserons donc comme nous le pouvons pour afficher les banderoles le plus rapidement possible dès que leur livraison sera effectuée”, conclut Xavier Thirionet.