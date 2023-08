La rénovation urbaine d’Haine-Saint-Pierre est en marche : “L’objectif est d’agir pour le bien-être des citoyens”

Dans ce cadre, la ville compte faire appel aux habitants du quartier pour qu’ils puissent s’exprimer sur leurs désirs. “L’avis des citoyens est primordial pour nous pour ce genre de projet qui doit apporter un plus tant sur le plan urbanistique qu’économique pour tous les citoyens qui vivent dans le quartier.”

Un schéma directeur a tout de même été établi mais les citoyens pourront donc donner leur avis sur la façon dont ils voient leur quartier dans le futur.

Aussi des commerces

Ce plan aura aussi comme objectif d’attirer des commerces dans le village. “Il s’agira de commerces de proximité. il est évident que pour qu’un quartier soit agréable à vivre, il faut que ses habitants puissent s’y procurer des produits de première nécessité.”

Le 13 septembre prochain, un premier atelier citoyen aura lieu, il sera suivi par plusieurs autres selon les thèmes définis “L’enjeu est mis sur le réaménagement des espaces publics et des espaces verts, la mobilité, l’amélioration des logements et des équipements collectifs, le développement des projets locaux économiques et sociaux, la préservation et la mise en valeur du patrimoine identitaire,” a communiqué la Ville.

L’équipe de projet, avec les associations et les habitants, explorera la vision du quartier de demain et les actions pour améliorer son cadre de vie.

Plus d’informations sur le sujet et inscriptions à ces réunions citoyennes sur le site de la Ville.