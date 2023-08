Le parquet de Mons a quant à lui requis un médecin légiste et un expert en balistique. “Les parents ont été privés de liberté. Il s’est d’ailleurs avéré qu’ils détenaient une arme à feu sans autorisation. Un des frères du petit garçon a visiblement voulu jouer avec cette arme et le coup est parti. Les parents ont finalement été relaxés mais sont inculpés de détention illégale d’arme soumise à autorisation ainsi que coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance”, indique le parquet de Mons.

Le SAJ s’est désormais saisi du dossier. Le parquet ne souhaite pas communiquer sur le placement ou non des enfants. Le petit garçon de quatre ans est quant à lui sorti de l’hôpital.