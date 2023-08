La ferme de la Panneterie à Feluy récompensée une nouvelle fois pour la qualité de son beurre au lait cru

Un beurre au lait cru fabriqué grâce à la quarantaine de vaches normande que compte la ferme bio de Marina. “Chez nous, les vaches ne sont nourries qu’avec ce dont elles sont censées se nourrir, c’est-à-dire de l’herbe. Cela peut être de la luzerne ou du trèfle mais jamais de céréales, de maïs ni de soja. La vache est un herbivore et la qualité de ce qu’elle ingère se ressent d’office dans la qualité du beurre produit.”

Tartinabilité, un critère essentiel

Une qualité qui a donc de nouveau fait mouche auprès des membres du jury qui jugent le beurre selon plusieurs critères : la couleur, l’odeur, le goût, l’arrière-goût, la présentation, la présence d’eau ou encore la tartinabilité. “Ce dernier critère peut varier de saison en saison. Par exemple, en hiver, le beurre sera beaucoup plus dur ; Ce n’est pas à cause du froid mais car le beurre contient pus de protéines. Pour le ramollir, on y rajoute des graines de lin. Quand on s’y connaît, on reconnaît l’herbe ingérée par les vaches lorsqu’on goûte le beurre qui, ainsi, peut avoir un goût différent de saison en saison, de mois en mois ou même, de semaine en semaine.”

La ferme de la Panneterie, située à Feluy, dans l’entité de Seneffe, ne possède pas de boutique mais si vous êtes intéressé par le beurre produit par Marina, rendez-vous au marché de Nivelles le samedi matin ou à celui de Braine-l’Alloeud le dimanche.