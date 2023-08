La navigation à nouveau à l’arrêt au Plan Incliné de Ronquières : “une usure anormale a été détectée sur certains galets”

”Suite à une inspection de sécurité menée tous les deux jours, un défaut a été détecté au niveau du bac n°2 du plan incliné de Ronquières. Il a immédiatement été mis hors service. Les équipes sont désormais mobilisées pour effectuer des investigations et tenter de trouver une solution le plus rapidement possible. Le problème survient au niveau de certains galets (NDLR : petites roues fixées en dessous du bac à bateaux) dont l’usure est anormalement importante. Elle est probablement liée au poids important du bac. Des investigations permettront d’en savoir plus sur leurs causes exactes”, indique Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures.

Une situation qui s’explique par la mise en activité en urgence du bac numéro 2 avant même que les travaux d’infrastructures soient totalement terminés. “Il reste encore quelques derniers travaux à réaliser sur l’infrastructure. Il fallait cependant trouver une solution pour rétablir la navigation après les incidents survenus sur le bac numéro 1. Nous avions donc décidé de remettre en marche le bac numéro 2 avant que les travaux ne soient finis”, poursuit Sarah Pierre. “Nous sommes sur un ouvrage exceptionnel, les travaux durent donc depuis 5-6 ans. Notre objectif à termes est de bénéficier de deux bacs totalement rénovés. Nous devons pour cela passer par ces travaux de rénovation. Pour ne pas allonger les délais, nous faisons en sorte que le calendrier des travaux des deux bacs coïncide.”

En attendant, deux déviations ont été mises en place pour les bateaux. La première redirige les bateliers vers Mons et Tournai pour rejoindre Bruxelles. Une boucle de 200 kilomètres est prévue. Une boucle de 250 kilomètres qui passe par Namur et Liège fait office de seconde déviation. L’objectif du SPW est désormais de rouvrir le plus rapidement possible la navigation au niveau du Plan Incliné de Ronquières. “Dans les prochains jours, nous procéderons au remplacement des galets usés et investiguerons pour trouver la cause de l’usure. Nous rouvrirons ensuite la navigation par le bac numéro 2. Nous espérons pouvoir le faire pour le samedi 2 septembre prochain. Cela se fera peut-être sous certaines conditions”, conclut Sarah Pierre.