Les passages à niveau de Morlanwelz bénéficieront de travaux d’entretien tout au long du mois de septembre

Quelques nuisances sont donc prévues pour les riverains de ces trois passages à niveau présents sur l’entité de Morlanwelz. “Nous entretiendrons le passage à niveau de la rue du Beauregard à Carnières les 2 et 3 septembre. Ces travaux sont nécessaires pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des usagers de la route. Les riverains pourraient subir quelques nuisances au niveau sonore suite à l’utilisation d’engins et d’outils de chantier. Le passage à niveau devra également être fermé à la circulation piétonne et routière tout au long des travaux”, indique Infrabel.

Ce seront des travaux de nuit qui auront lieu aux passages à niveau de la chaussée de Mariemont du 18 au 23 septembre et à la rue de la Station du 25 au 30 septembre. “Les travaux d’entretien de nuit permettent d’éviter de gêner la circulation ferroviaire et de devoir interrompre le trafic en journée. En plus de cela, ces horaires nocturnes garantissent davantage de sécurité pour nos travailleurs”, poursuit Infrabel.

Concrètement, seuls les trains pourront encore circuler tout au long de la durée des travaux. Les piétons et véhicules devront quant à eux suivre les déviations mises en place par l’administration communale de Morlanwelz. Pour permettre aux ouvriers de travailler dans de bonnes conditions, un éclairage artificiel sera utilisé lors de ces deux chantiers et pourrait donc causer quelques nuisances visuelles pour les riverains.