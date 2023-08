Un premier événement organisé par le nouveau comité de quartier d’Ecaussinnes

Un comité de quartier, c’est l’occasion de faire vivre le village, d’aller à la rencontre de ses voisins, de partager des moments de convivialité, de développer des projets et la solidarité de proximité. La commune d’Ecaussinnes l’a bien compris et propose donc un soutien à la création de ces comités de quartier.

”Personne ne connaît mieux un quartier que les citoyens qui y habitent. Les comités jouent un rôle de relais en permettant un échange d’informations entre les habitants et la commune concernant les sujets qui touchent le quotidien des citoyens. En s’inscrivant comme comité, ils peuvent notamment être informés prioritairement par la commune et consulté concernant les sujets qui touchent leur quartier. Ils peuvent également participer à des rencontres régulières avec les représentants communaux et être informé des soutiens possibles pour la mise en place de projets de quartier. Un espace réservé aux comités de quartier est aussi mis en place pour eux”, indique la commune d’Ecaussinnes.

Ce travail d’accompagnement a abouti sur la création d’un comité de quartier aux abords de la rue Beaugrand. Une première activité est prévue ce dimanche pour concrétiser encore un peu plus le projet des citoyens engagés dans ce dernier. “Nous avons le plaisir de convier les citoyens à notre premier événement. Nous organiserons une brocante ce dimanche à la rue Beaugrand et dans la Cité Adrien Slotte ce dimanche 27 Août. Les exposants sont invités à nous rejoindre dès 7h. Les visiteurs sont quant à eux attendus de 9 à 16h”, indique le comité de quartier Beaugrand Tilleul.

Les quartiers souhaitant suivre l’exemple de celui des habitants de la rue Beaugrand peuvent remplir un formulaire en ligne, disponible sur le site de la commune d’Ecaussinnes, pour bénéficier d’un soutien à la création de leur comité. Avis aux amateurs.