La culture de l’ail, une tradition familiale perpétuée par la famille Gantois à Péronnes-lez-Binche

Cauchemar des vampires, l’ail est aussi très utilisé en cuisine, notamment par la communauté italienne bien présente dans la région. “Lorsque nous avons repris la ferme il y a deux ans, c’est un des critères qui nous a incités à relancer la production d’ail que mon père avait initiée il y a plus de 35 ans”, nous explique Xavier Gantois de la Ginkgo Farm à Péronnes-lez-Binche. “C’est vrai qu’en Belgique, peu de producteurs se lancent dans ce marché qui est assez difficile à appréhender. Heureusement, cela fait des décennies que je suis mon père dans ses “études” sur tout ce qui concerne la culture de l’ail. Ce n’est pas si évident car elle nécessite un savoir-faire particulier.”

À la ferme Ginkgo, on retrouve actuellement de l’ail blanc et de l’ail rose. “Et dès la saison prochaine, il y aura aussi l’ail violet qui sera disponible. C’est un ail dont le goût piquant, caractéristique de l’ail, se trouve entre le blanc et le rose. Pour certaines recettes, il peut être assez intéressant.”

Moins cher qu’en supermarché

Il faut savoir que lorsque vous vous rendez au supermarché pour acheter de l’ail, il y a de fortes chances pour qu’il provienne de France, d’Espagne mais surtout… de Chine qui cultive à peu près 75 % de l’ail mondial. “Ce n’est pas pour le dénigrer mais pour blanchir l’ail, certains producteurs chinois utilisent de l’eau de javel… En Belgique, il y a très peu de producteurs d’ail et encore moins qui, comme moi, le vendent sous forme de tresses.”

Le tout pour un prix qui défie la concurrence des supermarchés puisque la tresse d’un kilo d’ail rose de la ferme Ginkgo se vend à 10 euros (18 pour celle à 2 kg), tandis qu’en grande surface, le prix varie entre 6 euros et… 28 euros le kilo. “La différence, en plus de la qualité du produit, ce sont tous les frais liés au traitement, au conditionnement ou encore au transport.”

Envie de goûter à de l’ail frais belge ? Rendez-vous rue Joseph Wauters 258 à Péronnes-Lez-Binche.