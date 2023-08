Le quartier de la rue du Canal, près du Cora de La Louvière et de NLMK, complètement inondé

Les photos des environs de la sortie d'autoroute à la Louvière sont impressionnantes. ©I.K.

Les causes, hormis la pluie sont peut-être à trouver du côté de l’entretien des égouts, peut-être pas. “Comme souvent dans ces cas-là la quantité d’eau tombée n’a pas pu être absorbée par les égouts quel que soit leur état d’entretien”, nous a confié le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert. “Les pluies ont été très fortes ce matin et des rues qui n’avaient plus été concernées par les inondations depuis longtemps ont ainsi été touchées.”

Aussi au Lait Beurré à Houdeng

C’est le cas notamment rue Lait Beurré où des coulées de boue sont de nouveau survenues ce matin. “Là, on sait que les problèmes sont récurrents même si depuis un an et demi, il n’y avait plus rien eu. Nous sommes régulièrement en contact avec le fermier qui tente des choses pour que la situation s’améliore. Ici, il a accepté de laisser une bande herbeuse non cultivée le long de son champ qui devrait mieux absorber l’eau.”

Une situation qui a également inondé quelques caves. “La police, les pompiers ainsi que les ouvriers communaux sont sur le pont depuis ce matin pour parer à tout problème et nous mettons tout en œuvre pour que les désagréments subis aient le moins d’impacts possible sur les citoyens.”

Au moment où nous avons contacté le bourgmestre, la situation semblait s’arranger. “La pluie a fortement diminué et nous suivons de minute en minute les prévisions de l’IRM.”