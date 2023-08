Les élèves de l'enseignement communal seneffois ne recevront pas l'entièreté de leurs fournitures scolaires ce lundi

Ce lundi, ils seront à peu près 1 100 élèves à être répartis dans les différentes implantations seneffoises pour la rentrée scolaire. D'ordinaire, qui dit rentrée des classes dit aussi, dans l'enseignement communal, réception par les élèves de leurs fournitures scolaires. Cahiers, fardes, trousses et même crayons, tout est d'ordinaire fourni par le pouvoir organisateur, en l'occurrence la commune. Mais malheureusement, cette année, ils ne recevront pas l'entièreté de leurs fournitures. "La faute à divers problèmes dans la procédures de marché public qui a pris plus de temps qu'escompté", nous explique Muriel Donnay, échevine de l'Enseignement. "On avait lancé un premier marché mais aucun fournisseur ne correspondait aux critères demandés. On a dû relancer la procédure et le fournisseur choisi s'est avéré ne pas non plus pouvoir répondre, finalement, à tous les critères. Résultat, cela a pris du retard et tous les élèves ne pourront pas recevoir comme de coutume leurs fournitures dès ce lundi."