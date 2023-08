Les riverains du projet de l’Atelier des Remparts à Binche organisent une marche de soutien à leur cause

En juin 2022, le comité lançait une procédure au conseil d’Etat contre le projet pourtant accepté par le fonctionnaire délégué de la région Wallonne. En janvier, on apprenait que ce recours était accepté et que la procédure devrait repartir de zéro si le projet devait voir le jour.

Pour les riverains, le soulagement était grand mais les frais de justice liés à cette action restent importants et difficiles à supporter pour de “simples citoyens”. “Notre combat contre le projet actuel, démesuré et incompatible avec notre ville, nous le menons depuis 3 ans mais malgré toutes les démarches entreprises (Pétitions, recours…..), nous n’avons pas eu d’autre alternative que d’introduire un recours en suspension auprès du conseil d’État, action rendue possible grâce notamment à la générosité de nombreux sympathisants qui ont répondu à notre appel de fonds.”, explique le comité dans un communiqué. “Ce combat, avec les frais de défense inhérents à cette action, n’est pas terminé et une fois de plus nous faisons appel au soutien des citoyens.”

C’est dans ce cadre qu’une marche est organisée le 17 septembre prochain à travers la ville est ses alentours. Des parcours de 5, 10 et 15 kilomètres seront organisés dès 8h30 au départ et à l’arrivée, bien entendu, du parking des Pastures.