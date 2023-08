Le MAD co-working de Soignies comme vous ne l’avez jamais vu lors du co-working day

Concrètement, le Mad Coworking ce sont des espaces de travail, des salles de réunion, du networking ainsi que des formations et des collaborations. De nombreux espaces qui seront à découvrir en septembre. “Tout au long de la journée, il sera possible de découvrir notre espace de co-working de manière approfondie. Les visiteurs pourront ainsi explorer nos installations conçues pour favoriser la productivité et la créativité”, indique la Ville de Soignies. “Les personnes qui s’y rendront entre le 11 et le 15 septembre prochains pourront tester gratuitement tous les espaces disponibles.”

En plus de ces visites permettant de découvrir les nombreux espaces du MAD Co-working, un programme spécial est prévu pour la journée du co-working. La journée commencera à 8h par un “coffee meet up” où les visiteurs pourront prendre contact avec les membres du MAD co-working. À partir de 11h30, ce sera au tour d’un apéro dînatoire de rassembler tout ce petit monde. “Les visiteurs pourront en profiter pour découvrir les membres du MAD co-working et leur donner leurs impressions sur les espaces de travail qui y sont disponibles”, ajoute la Ville de Soignies.

Une conférence sur Chat GPT et bien d’autres sujets clôturera finalement la journée. Le rendez-vous est donc donné le 14 septembre au sein des installations du MAD Co-working.