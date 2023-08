Un nouvel album caustique à souhait pour le Louviérois Philippe Decressac : “Chacun pourra y reconnaître son gros con du coin”

Après trois albums qui n’étaient quasiment composés de dessins déjà parus dans la presse, le quatrième tome de la série Positif ne contiendra que des dessins originaux, 56 au total. “C’était le choix de mon éditeur qui m’en a parlé il y a un an, ce qui m’a laissé le temps de me préparer”, nous explique Philippe Decressac. “On a pris aussi la position de ne pas traiter des sujets d’actualité mais plutôt des sujets de société, intemporels, et qui peuvent toucher à peu près tout le monde, quelle que soit la région dans laquelle le lecteur vit. Cela nous permet aussi de défendre l’album sur une durée un peu plus longue que lors des précédents albums."

Un album intemporel donc qui sortira en France, en Suisse et, bien entendu, en Belgique. “L’avantage, en faisant un album intemporel, c’est que tout le monde peut se reconnaître dans telle ou telle situation. Les hommes et femmes politiques que je dessine ne sont pas des caricatures directes mais plutôt des références connues, de sorte que chacun peut s’approprier et reconnaître son gros con du coin.”

Il y en aura pour tout le monde

Politiciens, vegans, cléricaux, fanatiques religieux, LGBT + tout le monde en prend pour son grade avec l’humour noir et caustique qu’on lui connaît. “Quand on s’attaque à une seule catégorie de personnes, on se prend des remarques de toutes parts mais lorsqu’on s’attaque à tout le monde, comme je le fais, plus personne n’y fait attention.”

C’est le premier album de Philippe Decressac pour “Chez Yvette”, son nouvel éditeur suisse. “C’est une maison d’édition participative dans laquelle les auteurs peuvent percevoir un montant plus juste selon le travail effectué. Dans une maison d’édition normale, l’auteur ne touche environ qu’entre 8 et 10 % du prix vente ce qui est complètement ridicule lorsqu’on sait que sans les auteurs, il n’y a pas de BD…”

Après le festival BD de Lautrec, Philippe Decressac sera au Slurp Festival en Suisse pour présenter son album. “Pour la Belgique, il n’y a rien de prévu pour le moment mais ça pourrait venir. Si jamais, je suis prêt à m’installer sur une table dans un bistrot de La Louvière…”

En attendant, son nouvel album sera disponible dans toutes les bonnes librairies spécialisées dont Bédébile et l’Écrivain Public à La Louvière.