Après plus de dix ans de marché, Nicolas, 25 ans, ouvre son propre magasin de fruits et légumes à Haine-Saint-Pierre

Les fruits et légume, une véritable histoire de famille chez les Ferlisi. "Ma maman travaillera avec moi et je serai son patron en quelque sorte. La cohabitation ne sera pas difficile car on a tous les deux pas mal d'expérience dans le milieu et ont se fait entièrement confiance. Cela dit, malgré le fait qu'elle sera mon employée, je pense que c'est plutôt elle qui va me donner des ordres (rires)."

Plus de stabilité

Après avoir passé sa vie sur les marchés, Nicolas va donc trouver un peu de stabilité. "La vie de maraîcher comprend beaucoup de désavantages. Par exemple, peu importe le moment auquel on arrive, lorsqu'on n'a pas sa place réservée sur un marché, il faut parfois attendre longtemps avant de pouvoir s'installer ce qui nous donne un large désavantage par rapport aux autres. Autre avantage, j'aurai beaucoup plus de place pour exposer mes légumes que sur une échoppe de marché ce qui me permettra de sélectionner une gamme plus large de légumes."

Dans le magasin de Nicolas, on trouvera non seulement tous les légumes habituels mais aussi des spécialités italiennes pratiquement introuvables en supermarché comme des râpes, . "On sélectionnera soigneusement nos produits dont certains seront directement importés d'Italie. La qualité de nos légumes sera primordiale pour satisfaire nos clients."

En plus des fruits et légumes, le magasin de Nicolas Ferlisi sera également dédié à l'épicerie italienne. "Là aussi, on sélectionnera avec soin nos produits. On est bien conscient que nou ne sommes pas les seuls à se lancer dans l'épicerie italienne dans la région et c'est pour cela que nous devons nous démarquer par la qualité de nos produits."

Le magasin de Nicolas sera installé au n°38 de la rue Saint-Alexandre à Haine-Saint-Pierre et ouvrira le 1er septembre.