Des travaux importants effectués dans plusieurs écoles de l'entité de Seneffe

Si à Petit-Roeulx et Feluy, aucun travail majeur n’a été effectué cet été, ce n’est pas le cas de l’école communale de Seneffe où un jardin potager est en cours d’aménagement. “Il va permettre aux élèves de cette école, qui prône l’apprentissage des sciences, d’aussi pratiquer l’école du dehors”, nous explique Muriel Donnay, échevine de l’Enseignement.

Du côté de Feluy, deux porte-à-cabine ont été fusionnées pour ne former qu’une seule classe de 5e année dont les élèves seront bien contents d’avoir un peu plus d’espace pour travailler en toute sérénité.

Une formation pour gérer les conflits

En plus de ces travaux réalisés cet été, il y aura aussi du neuf pour les surveillants scolaires seneffois qui suivront durant cette année scolaire une formation afin de gérer les conflits entre élèves. La commune a collaboré avec l’asbl Learn to Be pour proposer cette formation inédite et nécessaire. “La Commune de Seneffe s’engage fermement en faveur d’un environnement scolaire sûr, respectueux et propice à l’épanouissement de chaque élève”, a communiqué la commune. “Face à l’augmentation des incidents de violence et de conflits entre élèves durant les temps de midi, les surveillants se retrouvent parfois démunis et confrontés à des situations complexes. Ces situations ont des répercussions non seulement sur les élèves impliqués, mais aussi sur l’ensemble de la communauté éducative, incluant les parents et les enseignants.”

Cette formation, qui a eu lieu ce vendredi 25 août, vise à fournir aux surveillants des écoles communales de l’entité, des outils concrets pour aborder et résoudre efficacement les problèmes couramment rencontrés, tels que l’anxiété, l’agressivité, le manque de sens, la démotivation, les échecs et les difficultés d’orientation. “Nous encourageons également les parents et les enseignants à soutenir cette démarche et à s’impliquer dans la création d’un environnement scolaire harmonieux”, explique le Collège communal.