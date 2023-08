Les élèves de l’école de Petit-Roeulx ont fait leur rentrée scolaire dans leur nouvelle école : “Ils sont majoritairement venus à Steenkerque”

Pour rappel, en avril dernier, le collège communal de Braine-le-Comte prenait la décision de fermer l’école de Petit-Roeulx. Bien qu’utile pour les élèves présents au sein de l’établissement, cette dernière comptabilisait une diminution de son nombre d’élèves depuis plusieurs années, de quoi la mettre en sursis. Le faible nombre d’élèves, la vétusté du bâtiment et le coût énergétique qui en découle avaient également poussé les élus locaux à faire ce choix.

Un choix difficile et pas nécessairement accepté par les parents d’élèves qui s’étaient rendus au conseil communal pour manifester leur mécontentement. Malgré les stress et les désaccords, tout s’est finalement bien passé lors de la rentrée des classes. “Les élèves de Petit-Roeulx sont majoritairement venus sur Steenkerque suite à la fermeture de leur école. Pour les accueillir au mieux, de superbes modules ont été mis en place. D’ici un mois, le parking sera également finalisé. Plein de nouveaux projets émergent aussi sur le plan pédagogique”, indique Ludivine Papleux, échevine de l’Enseignement à Braine-le-Comte (Braine). “Les chiffres de rentrée qui sont d’ailleurs bons malgré une légère diminution du nombre d’élèves à Ronquières.”

Une rentrée globalement positive donc à Braine-le-Comte comme ailleurs dans la région. Les élus locaux ont fait leur possible pendant les vacances pour aménager au mieux les établissements scolaires et accueillir les élèves ce matin. Outre l’échevine de l’enseignement, le bourgmestre de Braine-le-Comte était également présent ce premier jour de classe. Un peu plus loin, à Morlanwelz, l’échevin s’est également coupé en quatre pour être présents dans différentes écoles. “La rentrée s’est très bien passée. J’ai eu l’occasion de me rendre à l’école du Centre de Carnières et à l’école communale de Mont Sainte-Aldegonde pour accueillir les élèves. C’était assez chouette de voir les élèves heureux de retrouver le chemin de l’école et, surtout, leurs camarades de classe”, conclut Jean-Charles Deneufbourg, échevin de l’enseignement à Morlanwelz (PS).

Une rentrée qui survient plus tôt que d’habitude donc mais qui n’enlève en rien l’engouement des élèves.