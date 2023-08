La rue Lait Beurré à nouveau inondée à Houdeng, les riverains en ont marre : “les mesures prises ne sont pas suffisantes"

Les trombes d’eau tombées vendredi dernier en matinée ont ainsi fait pas mal de dégâts à La Louvière et donc, rue Lait Beurré où une riveraine a particulièrement été touchée. Le problème est connu de tous. Les eaux d’un champ situé en amont sont déviées, lors des fortes pluies, dans les jardins des habitations situées en contrebas, créant également des coulées de boue sur la chaussée. “Le problème existe depuis une vingtaine d’années mais le fermier qui possède ces terres ne montre aucune bonne volonté pour que la situation soit réglée”, nous explique Didier Galot, riverain. “C’est vrai qu’on a été tranquille pendant longtemps mais il n’y a plus eu d’aussi forte pluie depuis aussi longtemps non plus…”

Pourtant, des aménagements ont été effectués et la Ville a pris le relais des riverains et a servi d’intermédiaire avec le propriétaire des terres en question. “On sait que les problèmes sont récurrents même si depuis un an et demi, il n’y avait plus rien eu”, nous avait confié Jacques Gobert, bourgmestre de La louvière, vendredi dernier. “Nous sommes régulièrement en contact avec le fermier qui tente des choses pour que la situation s’améliore. Ici, il a accepté de laisser une bande herbeuse non cultivée le long de son champ qui devrait mieux absorber l’eau.”

Mesure pas efficace

Problème, cette mesure n’a pas véritablement montré son efficacité et il faudra certainement revoir les choses. “La commune était effectivement venue enlever des tas de terre qui, selon certains experts, pouvaient être à l’origine de nos problèmes mais on a vu vendredi qu’il n’en était rien”, continue Didier Galot. “Heureusement que cet orage n’a pas duré un quart d’heure de plus sinon, ma maison aurait certainement été à nouveau inondée. On a aussi découvert l’existence d’un drain qui pourrait nous aider en cas d’intempérie, en tout cas en partie, mais ce dernier semble bouché.”

Pour les riverains, il n’y a plus qu’à espérer que ces violentes intempéries ne surviendront que de moins en moins souvent. “Nous craignons notamment pour la valeur de nos maisons qui risque de fortement baisser lorsque nous voudrons les vendre…”